لأسباب مجهولة .. حريق كبير يلتهم 500 دونم من المساحات الطبيعية والبساتين في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الأحد، أن حريقاً واسعاً اندلع في حدود (جبل قرية تاكي) التابعة لناحية (سيوسينان) في قضاء قرداغ.

وقالت المديرية في بيان اليوم، أنه وعلى الفور توجهت مفارز قسم شرطة الغابات في قرداغ مركز (سيوسينان) إلى مكان الحادث، وفي البداية تم التمكن من السيطرة على الحريق في أقل من ثلاث ساعات بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في القضاء المذكور، وفريق الطيران المدني في محافظة السليمانية، ومواطني المنطقة، ولكن بسبب وعورة المكان استعرت النيران مرة أُخرى.

وأضاف البيان أن الأضرار الناجمة عن الحريق فادحة، وتقدر بـ(500) دونم من الحشائش والادغال، والأشجار الطبيعية إضافة إلى بساتين لمواطنين.

ووفقا للبيان فإن أسباب اندلاع الحريق مجهولة إلا أن التحقيقات ماتزال مستمرة بالحادث لمعرفة الأسباب أو إذا ما كان هناك متهم وراء افتعاله.