لأسباب مالية.. كشف ملابسات قتل امرأة "متسولة" في زاخو

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة إدارة منطقة زاخو في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن ملابسات قتل امرأة "متسولة" في المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة زاخو الرائد نشأت سلمان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "لجنة خاصة من الشرطة تشكلت لمتابعة القضية وتمكنت بفضل خطة محكمة ومتابعة دقيقة من القبض على المتهم بقتل امرأة تبلغ من العمر 45 عاما كانت تعمل متسولة في مدينة زاخو وذلك خلال اقل من 24 ساعة على الحادثة".

واوضح سلمان ان "الشرطة عثرت على جثة امراة في منطقة حسين رشو من احياء زاخو البعيدة عن مركز المدينة يوم امس"، مشيرا الى ان "المتهم الذي يبلغ من العمر 51 عاما اعترف بجريمته التي اقترفها لأسباب مالية حيث استدرج المراة في سيارته وقتلها والقى بجثتها في حقل للحبوب".