لإدراج موسيقى (ميزوبوتاميا).. آثار كوردستان توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة عربية

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لاثار كوردستان، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الموسيقى العربية الكلاسيكية لإدراج موسيقى حضارة بلاد ما بين النهرين (ميزوبوتاميا) ضمنها، فيما كشفت عن مسح 40% من مناطق الإقليم لتسجيل المناطق الأثرية وحمايتها.

وقال المدير العام لمديرية آثار كوردستان كيفي مصطفى في حديث لوكالة شفق نيوز "وقعنا اليوم مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للآثار في الإقليم ومؤسسة الموسيقى العربية الكلاسيكية من اجل ادخال موسيقى منطقة ميزوبوتاميا والحضارة السومرية ضمن مؤسسة الموسيقى العربية الكلاسيكية، بوصفنا كجزء من حضارة مابين النهرين (الميزوبوتاميا) والتاريخ السومري القديم".

وأضاف مصطفى قمنا بمسح 40% من مناطق إقليم كوردستان وتسجيل أكثر من 5000 منطقة اثرية في الإقليم وذلك يندرج ضمن محاولات حماية المناطق الاثرية برعاية حكومة الإقليم التي تساعدنا مالياً إضافة الى وجود مستوى من الوعي لدى المواطنين في الإقليم للحفاظ على الآثار".

وتابع "لا يوجد لدينا حتى الآن مذكرات تفاهم مع مؤسسات او جهات متخصصة بالآثار لتحقيق المسح الكامل لمناطق إقليم كوردستان وتحديد المناطق الاثرية فيها بالتعاون مع هذه الجهات".