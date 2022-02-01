لإدارة رابرين.. تخصيص أكثر من 114 مليار دينار لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء، موافقة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني على تخصيص أكثر من 114 مليار دينار لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان في إدارة رابرين.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وافق على تخصيص (١١٤،٨٣٥،٠٠٠) مليار دينار لتطوير المجمع الطبي في حاجياوه في إدارة رابرين".

واضاف البيان؛ ان "المشروع يتضمن إعادة تأهيل البناية وتوفير المستلزمات الطبية الكافية لها".

وأشار البيان إلى أن "الهدف من المشروع هو الحفاظ على السلامة العامة للمجتمع ومساعدة الأطفال المصابين بالسرطان وعوائلهم لتجاوز المحنة التي يمرون بها".