لإحياء الفلكلور الكوردي.. انطلاق أول نشاط لـ"گروب كيژانی كوردستان" في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

دشنت "گروب كيژانی كوردستان"، مساء اليوم الأربعاء، أولى نشاطاتها الفنية بإقامة حفل جماهيري كبير في محافظة السليمانية، بمشاركة عشرات الفنانين من مختلف مناطق الإقليم، في خطوة تهدف إلى إحياء الأغنية الكوردية الفلكلورية والحفاظ على التراث الموسيقي الكوردي.

وقال المشرف على الفرقة، هۆگر محمد، لوكالة شفق نيوز، إن الحفل شهد مشاركة 70 عضواً من مطربين ومؤدين وعازفين وأعضاء كورال، قدموا مجموعة من الأغاني الفلكلورية الكوردية الأصيلة وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وأوضح محمد أن أعضاء الفرقة يمثلون مختلف مدن إقليم كوردستان، إلى جانب أربعة أعضاء من خارج الإقليم، مبيناً أن هذا التنوع يعكس رسالة المجموعة في جمع الطاقات الفنية الكوردية ضمن عمل فني واحد.

وأضاف أن الحضور تفاعل بشكل كبير مع فقرات الحفل، سواء مع أداء المطربين والكورال أو المقطوعات الموسيقية، فضلاً عن الأغاني التراثية التي أعادت إحياء جانب من الموروث الغنائي الكوردي.

وأشار إلى أن "گروب كيژانی كوردستان" أعدت برنامجاً فنياً يتضمن سلسلة من الحفلات داخل الإقليم وخارجه، موضحاً أن المحطة المقبلة ستكون في محافظة حلبجة يوم السبت الموافق الثامن من آب الجاري، تعقبها حفلات أخرى في عدد من المدن.

وأكد هۆگر محمد أن المجموعة تسعى إلى تقديم أعمال فنية تحافظ على الأصالة الكوردية، وتوفير مساحة للمواهب الشابة، إلى جانب تعريف الجمهور داخل العراق وخارجه بالأغنية والتراث الموسيقي الكورديين.