"لأجل هذا صوتنا للأتروشي".. رئيسة برلمان كوردستان تدعو لمعالجة مشاكل النفط

شفق نيوز/ شددت رئيس برلمان كوردستان، اليوم الاربعاء، ضرورة معالجة مشاكل قطاع النفط بعد التصويت على منح الثقة لكمال الأتروشي وزيراً للثروات الطبيعية في حكومة الاقليم.

وقالت ريواز فايق في تصريحات ادلت بها الى عدد من الصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، في اربيل، إن "الاسبوع القادم سيكون هناك اجتماعا لرؤساء الكتل لمناقشة هذه التوترات الموجودة بين الكتل والعمل على تبديدها وعدم تكرارها مستقبلاً".

وأضافت أنه "في كل جلسة تحدث مشاجرات بين النواب والكتل وهذه ظاهرة غير محبذة"، متساءلة "ماذا نفعل بهؤلاء النواب".

وشددت أنه من الضروري "المصادقة على وزير الثروات الطبيعية لان لدينا مجموعة مشاكل في قطاع النفط ويجب ان تعالج"، مبينة أنه "لهذا السبب عقدنا الاجتماع لمنحه الثقة".

وأوضحت أنه "لا ينبغي لوزارة مهمة مثل الثروات الطبيعية ان تبقى شاغرة بلا وزير في الوقت الذي اكثر المشاكل التي تواجهنا تتعلق بملف النفط سواء مع الحكومة الاتحادية او داخل اقليم كوردستان"، مشيرة "لأجل هذا حصل التصويت على منح الثقة للوزير من قبل اعضاء البرلمان".

وجاءت تصريحات رئيسة البرلمان عقب انتهاء جلسات برلمان كوردستان اليوم الاربعاء.

وصوت برلمان كوردستان في جلسته اليوم الاربعاء على منح الثقة لكمال عبد الحميد عبد الرحمن الأتروشي مرشح حكومة الاقليم لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية.

كما صوّت البرلمان على منح الثقة لعبد الرحمن بأغلبية الحضور وسط مقاطعة الكتل الكوردستانية المعارضة واحداث اعضائها حالة من الفوضى بالضرب بأيدهم على الطاولات تحت قبة البرلمان، بحسب ما افاده مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز.

وقال مراسل وكالتنا في البرلمان بالعاصمة اربيل ان من اصل 101 عضو برلماني من الحضور حصل الوزير على اصوات 81 عضوا.

وأدى الاتروشي اليمين القانونية أمام البرلمان خلال الجلسة التي قررت رئيسة البرلمان ريواز فائق بعدها منح إستراحة لبرهة من الزمن.

وقرر برلمان كوردستان، يوم الاثنين، قطع اجازته، ليعقد جلسة غير اعتيادية وفقا لبرنامج العمل الذي ارسلته رئاسة البرلمان للاعضاء اليوم الاربعاء المصادف 6 كانون الثاني الجاري لمناقشة موضوعين احدهما منح الثقة للوزير الجديد لوزارة الثروات الطبيعية.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، يوم الاحد، ترشيح كمال الاتروشي لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية، مؤكدة ارسال سيرته الذاتية الى برلمان كوردستان للتصويت عليه.

وبهذا فإن التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني قد اصبحت مكتملة بعد التصويت على منصب وزير الثروات الطبيعية الذي كان يشغله آشتي هورامي في حكومة الاقليم السابقة.