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لأجل بضعة دقائق.. شاحنة تتسبب بسقوط 4 ضحايا في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-08T14:29:20+0000
لأجل بضعة دقائق.. شاحنة تتسبب بسقوط 4 ضحايا في أربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس، ان اجتيازا خاطئا من شاحنة تسبب بمصرع سائق سيارة واصابة ثلاثة ركاب في اربيل، داعيا السائقين الى عدم تدمير حياة الناس من اجل اكتساب بضعة دقائق. 

وكتب المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا تحت عنوان "الاجتياز الخاطئ تنتج عنه الكوارث"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل في الساعة الثانية و20 دقيقة من بعد ظهر اليوم الاخميس، على الطريق بين كويسنجق – اربيل قرب قرية شيخروان عندما اصطدمت سيارة اجرة "تاكسي" بسيارة حمل، لافتا الى انه للاسف ادى الى مصرع سائق سيارة الاجرة  فيما اصيب ثلاثة من الركاب بجروح.

واشار الى ان سبب الحادث هو محاولة خاطئة للاجتياز من قبل سيارة الحمل، مبينا انه لذلك تم اعتبار سائق سيارة الحمل مذنبا لتسببه بالحادث. 

والتمس من سائقي سيارات الحمل الا يدمروا حياة الناس من اجل اكتساب بعض الدقائق وخصوصا وان طريق اربيل – كويسنجق طريق واحد ذو اتجاهين.


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