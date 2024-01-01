ليلة رأس السنة في السليمانية تمر بأمان والشرطة تؤكد: كانت الأكثر هدوءاً (صور)

شفق نيوز/ أكدت مديرية شرطة السليمانية، يوم الاثنين، أن المحافظة قضت ليلة رأس السنة بأكثر الطرق سلمية وأماناً.

وقال رئيس قسم الإعلام والاتصالات في المديرية النقيب سركوت أحمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الأمنية التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا في السليمانية لليلة رأس السنة الميلادية تم تنفيذها بنجاح ولم تقع أي حوادث كبيرة".

وأضاف أحمد، أنه "كانت هناك ثلاث حالات شجار بين الشباب، اثنتان منها لم تقدم فيهما شكوى، وواحدة فقط تقدمت بشكوى وتم القبض على المتهم، ولم تسجل أي حالة إطلاق نار أو قتل أو سرقة أو جرائم خطيرة".

وكشف أحمد أنه "على الرغم من وجود الكثير من الناس والسياح في الشوارع والأماكن العامة، إلا أنه يمكننا القول إن السليمانية قضت الليلة الأكثر هدوءاً".

وكانت المديرية العامة للسياحة في السليمانية قد توقعت دخول أكثر من 70 ألف سائح إلى المحافظة خلال عطلة رأس السنة الميلادية، مؤكدة استعدادها التام لاستقبال السيّاح.