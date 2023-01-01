ليلة رأس السنة.. تسجيل 9 حالات ولادة في أحد اقضية كوردستان

2023-01-01T09:45:04.000000Z

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية اليوم الأحد، تسجيل 9 حالات ولادة في ليلة رأس السنة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة ليلة أمس السبت الموافق 31-12-2022 تم تسجيل 9 حالات ولادة في مستشفى المهندس هوشنك ازاد للولادة ".

واضاف البيان ان الحالات التسعة كانت (5) اناث، و(4) ذكور، وكانت (7) حالات ولادة طبيعية، وحالتان بواسطة عملية قيصرية.

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