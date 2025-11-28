ليلة "الفوانيس واللالة" تعود إلى السليمانية بعد هجوم كورمور

شفق نيوز- السليمانية

شهدت مدينة السليمانية، ليلة الخميس على الجمعة، ظلاماً دامساً أعاد إلى الأذهان أجواء الشتاءات القاسية قبل أكثر من عقدين، بعد انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي استمر لساعات طويلة، ما دفع الأهالي إلى استخدام "الفوانيس" و"اللالة" لإنارة منازلهم.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن موجة الانقطاع الواسع جاءت نتيجة توقف جزء من إنتاج الغاز المغذي لمحطات الكهرباء في إقليم كوردستان، عقب الهجوم المزدوج الذي استهدف حقل كورمور الغازي ليلة 26 على 27 من الشهر الجاري.

بدوره، قال مصدر في مديرية كهرباء السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم تسبب بتعطّل مؤقت في إمدادات الغاز، ما أدى إلى تراجع واضح في إنتاج المحطات الغازية داخل الإقليم"، مبيناً أن "المحافظة خسرت مئات الميغاواط من حصتها، وهو ما انعكس مباشرة على ساعات التجهيز".

ليلة باردة

وفي جولة ميدانية أجرتها الوكالة، داخل عدد من أحياء السليمانية، قال المواطن هفال محمد، إن المدينة عاشت ليلة لم تشهدها منذ زمن طويل كانت شوارع كاملة غارقة في الظلام، واضطر كثيرون لإشعال الفوانيس واللالة.

بينما أضافت المواطنة شيرين علي، أن عودة الفانوس ليست رومانسية كما يظن البعض الأطفال خافوا، والبرد كان قاسياً داخل المنازل دون تدفئة، لافتة إلى أن الناس باتوا يشعرون بأن أي هجوم يستهدف قطاع الطاقة سيراه المواطن فوراً في بيته.

وفي نفس السياق، أكد وزير الكهرباء في الإقليم، أمس الخميس، أن "الفرق الفنية تعمل على إعادة توازن الإنتاج والتوزيع"، مبيناً أن "الوضع سيتحسن تدريجياً خلال الساعات المقبلة بعد استكمال تقييم الأضرار في منشأة كورمور".

و تعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال، مساء أول أمس الأربعاء، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.

تحذيرات من تكرار الهجمات

كما قال الخبير الستراتيجي كارزان عبدالرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم على كورمور ليس مجرد حادث أمني، بل ضربة مباشرة للبنية التحتية للكهرباء في الإقليم".

وحذر أن تكرار هذه الاستهدافات سيجعل الإقليم أمام تحديات كبيرة في ملف الطاقة خلال فصل الشتاء.

هذا ووصل وفد أمني رفيع، صباح اليوم الجمعة، إلى إقليم كوردستان للتحقيق في استهداف حقل كورمور الغازي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شفق نيوز، يترأس الوفد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يرافقه رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد.

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين والقادة الأمنيين في السليمانية لبحث إجراءات المتابعة والتنسيق الأمني ووضع خطط عمل مشتركة.