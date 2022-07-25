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آلية جديدة لتوزيع البنزين في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-25T08:12:12+0000
آلية جديدة لتوزيع البنزين في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تغيير نظام توزيع البنزين المدعوم حكومياً بالاسعار 690 و800 دينار للتر الواحد.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إجمالي إنتاج البنزين المقدم من الحكومة يبلغ ثلاثة ملايين لتر يومياً، يتم توزيعه بواقع 40% لأربيل

و40% للسليمانية و20% لدهوك.

واوضحت ان النظام القديم سيتغير بناء على عدد المركبات في المحافظات، مضيفة انه يوجد أكثر من مليوني مركبة في إقليم كوردستان، منها مليون و775 ألفاً و145 سيارة تعمل بالبنزين.

وأشارت إلى أنه وفقاً لتلك الاحصائية فإن السيارات موزعة على بنحو 55% في اربيل و31% في السليمانية و14% في دهوك.

واختتم البيان أن توزيع البنزين سيكون على النحو التالي: 57.2% لأربيل، و29.3% للسليمانية، و13.5% لدهوك.

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