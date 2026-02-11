آليات تركية تشق طريقاً عسكرياً بالمتفجرات في دهوك.. صور وفيديو

شفق نيوز- دهوك

أفاد شهود عيان من ناحية ديروك التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك، يوم الأربعاء، بأن آليات تركية شرعت بفتح طريق في وادي رشافا الواقع عند سفح جبل متين شمال الناحية.

وقال الشهود، لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من الآليات الثقيلة المخصصة لفتح الطرق تعمل على شق مسار عسكري داخل الوادي، مشيرين إلى استخدام مواد متفجرة بسبب الطبيعة الجبلية الوعرة وصعوبة التضاريس في المنطقة.

وبحسب الشهود، فإن الغاية من فتح هذه الطرق هي ربط منطقة ديروك بمنطقتي نهلي ونيرو ريكان، بهدف تسهيل الحركة والربط بين المواقع العسكرية المنتشرة هناك.

يشار إلى أن الجيش التركي أنشأ خلال السنوات الماضية عدداً كبيراً من النقاط العسكرية في هذه المناطق على خلفية الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني.