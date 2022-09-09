إلى أقل من النصف.. ‏انخفاض أسعار السمك في ‏‏إقليم ‏كوردستان يثير "الجدل" بين البائعين

شفق نيوز / تشهد أسعار السمك في إقليم كوردستان حالياً، انخفاضا ملحوظا بأسعارها مقارنة بالأشهر الماضية، وفيما يوضح بائعون أسباب الانخفاض، يؤكد آخرون وجود تأثير سلبي على مبيعاتهم بسبب هذا الانخفاض.

ويقول مراسل شفق نيوز الذي أجرى جولة في أسواق السمك في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ان هناك انخفاضا ملحوظا بأسعار الاسماك مقارنة مع الأسعار التي كانت قبل نحو شهرين من الآن.

‏سبب انخفاض الأسعار

ويؤيد ذلك أيضا سميع محمد وهو صاحب أحد محلات بيع الأسماك ‏في أربيل، إذ يقول لوكالة شفق نيوز إن "‏أسعار السمك انخفضت بدرجة ملحوظة فعلا مقارنة بالشهرين الماضيين حيث أصبح سعر الكيلو جرام الواحد يتراوح بين ثلاثة إلى اربعة الاف دينار عراقي ‏في وقت كان يصل سعر الكيلوغرام الواحد قبل شهرين إلى 11 ألف دينار أو أكثر ‏في بعض الأحيان".

‏من جهته يقول آزاد وهو بائع سمك أيضاً أن "السبب وراء هذا الانخفاض يعود إلى رفع قرار حظر صيد الأسماك ‏من قبل حكومة الإقليم فضلا عن فتح طرق ‏الاستيراد من دول الجوار الأمر الذي ساهم بانخفاض سعر الأسماك".

انخفاض السعر أثر علينا

بدوره يقول بيژن بلباس وهو صاحب أحد محلات بيع السمك لوكالة شفق نيوز إن "انخفاض أسعار السمك بهذه الطريقة السريعة أثّر علينا سلبا خاصة ان الاسماك المستوردة باتت كثيرة في السوق والإقبال عليها قليل، لان طعمها غير محبب لدى الناس بسبب طريقة تغذيتها سيئة الجودة في الأحواض التي كانت تعيش فيها".

ويضيف البائع أن "سعر السمك المحلي أيضا انخفض بسبب المنافسة مع أسعار الأسماك المستوردة، لكن الإقبال حالياً على الاسماك التي تم اصطيادها من أنهار الإقليم حيث يشتريها الزبائن في بعض الأحيان بطلب خاص".

‏يُذكر أن اقليم كوردستان يملك ‏الكثير من الأنهار والبحيرات والسدود ‏فضلا عن العديد من أحواض تربية الأسماك ‏لكن ذلك لم يوصل الإقليم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية حتى الآن.