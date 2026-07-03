إلى جانب قادة المنطقة والعالم.. نيجيرفان بارزاني يشارك بمراسم وداع خامنئي (صور)

شفق نيوز- طهران

شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى جانب عدد كبير من قادة ومسؤولي دول المنطقة والعالم، في طهران، عصر الجمعة، في المراسم الرسمية لوداع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، فقد دوّن نيجيرفان بارزاني كلمة في سجل التعازي، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته نيابة عن نفسه وعن إقليم كوردستان بوفاة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، مسلطاً الضوء على تأثيره والإرث الذي تركه في إيران والعالم الإسلامي.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس مسعود بزشكيان.

كما وصل رئيسا الجمهورية نزار آميدي، ومجلس النواب هيبت الحلبوسي، برفقة عدد من الشخصيات الحكومية الرفيعة، الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في مراسم تشييع ودفن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي اغتالته الولايات المتحدة وإسرائيل بضربات جوية مشتركة في أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي.