"لو كان موجودا لاختلف الوضع".. أربيل تحيي ذكرى وفاة إدريس بارزاني

شفق نيوز/ أُقيمت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مراسم إحياء الذكرى الـ 38 لوفاة السياسي والكاتب الكوردي إدريس بارزاني، بمشاركة أعضاء في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأصدقاء للراحل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، المراسم أقيمت من قبل مؤسسة بيشمركة الدولية حيث حضرها عدد من المسؤولين.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، في كلمة له بهذه المناسبة التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "إدريس بارزاني واصل الليل مع النهار من أجل العمل للبيشمركة وشعب كوردستان والحزب، حيث كان مهندس السلام خاصة في العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، إضافة إلى دوره الكبير في الثورات".

وأضاف: "كنت معه في طهران برفقة الراحل جلال الطالباني عام 1986 حيث تم توقيع أول مذكرة تفاهم بين الحزبين بعد المعركة التي حصلت آنذاك".

وتابع ميراني القول، "لو كان (أدريس بارزاني) حيا اليوم لكان الوضع مختلفا جدا، كونه كان يمتلك علاقات خارجية وداخلية وطيدة، وكان جامعا للقوى السياسية اضافة انه كان زاهدا و رحب الصدر".

من جانبه، بين خالد شلي، وهو صديق إدريس بارزاني، لوكالة شفق نيوز، أن "الله فقط من يعلم أي رجل كان إدريس بارزاني، حيث كان انسانا صدوقا وسياسيا وكان يحب البيشمركة والانسانية".

وتابع "كان الناس يأتون اليه وكان يقضي حاجتهم ويساعدهم كثيرا، أرجو من الله ان يرحمه و يغفر له".

وتوفي إدريس بارزاني في 31 كانون الثاني/ يناير 1987 في بلدة سليفانا التابعة لمدينة أورمية في شرق كوردستان، ووري في الثرى الى جانب والده الزعيم التاريخي الملا مصطفى بارزاني في مدينة أشنوية.

وبعد انتفاضة العام 1991 وتحرير القسم الاكبر من ارض كوردستان العراق (جنوب كوردستان) أعيد جثمان ادريس بارزاني برفقة جثمان والده والأب الروحي للكورد مصطفى بارزاني الخالد في 6 تشرين الأول/ نوفمبر من العام 1993 الى كوردستان ليوارى جثمانهما الثرى في بارزان وليصبح مثواهما مزاراً ومرقداً يؤمه الآلاف من المواطنين سنويا.

وهناك ما يشبه الإجماع بين الكورد، على الدور الكبير الذي أده إدريس بارزاني، والد رئيس إقليم كوردستان الحالي نيجيرفان بارزاني، في بلورة القضية الكوردية ودفعها إلى الإمام، سواء بالعمل السياسي الدؤوب، وقاعات التفاوض الدبلوماسي، أو من خلال الكفاح المسلح والتضحيات.