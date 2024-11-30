لوحات فلكلورية كوردية في مهرجان دولي بالهند

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، مشاركة فرقة الفنون الشعبية بالسليمانية في فعاليات مهرجان "فاراناسي" الدولي للفنون والموسيقى، الذي يقام في الهند تحت رعاية رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن المهرجان الذي انطلق يوم أمس 29 تشرين الثاني 2024 شهد حضوراً واسعاً، بمشاركة وفود رسمية من وزارة الثقافة والشباب العراقية، وفرقة الفنون الشعبية بالسليمانية، بالإضافة إلى مسؤولين من محافظة فاراناسي.

وأضاف البيان، أن اليوم الأول للمهرجان، قُدمت عروض فنية من كولومبيا وسريلانكا إلى جانب عروض محلية من الهند، ومن المقرر أن تقدم فرقة الفنون الوطنية بالسليمانية عدداً من اللوحات الفلكلورية الكوردية التي تعكس ثراء التراث الثقافي الكوردي وتاريخه العريق.

وأوضحت الوزارة، أن مشاركة الفرقة جاءت بدعوة من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان.

وستستمر الفرقة في الهند لمدة عشرة أيام، ستقدم خلالها عروضاً فنية في عدد من الولايات والمدن الهندية ضمن سلسلة مهرجانات تهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الموسيقي والتراث الثقافي حول العالم.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاركة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحضور الثقافي الكوردستاني على الساحة الدولية، والتعريف بالثقافة والفنون الكوردية عبر منصات عالمية.

ويعد مهرجان "فاراناسي" الدولي للفنون والموسيقى من أبرز المهرجانات الثقافية التي تستضيفها الهند، ويهدف إلى جمع الثقافات المختلفة للاحتفاء بالفن والتراث الإنساني.

وتأتي مشاركة فرقة الفنون الشعبية بالسليمانية في هذا الحدث لتعزيز التبادل الثقافي بين كوردستان والهند، وإبراز التنوع الثقافي والفني الذي يتمتع به إقليم كوردستان.