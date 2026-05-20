لوحات الطبيعة والوعي البيئي تزين متنزه شاندر في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

افتُتح في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، معرض فني توعوي حول البيئة والطبيعة، احتضنه متنزه شاندر، بمشاركة الفنان بنار بيرداود الذي عرض مجموعة من اللوحات المستوحاة من طبيعة كوردستان وفصولها الأربعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر المناسبة، إن المعرض يضم 30 لوحة فنية، ويستمر لمدة شهر كامل وعلى مدار اليوم، بهدف إبراز جمالية الطبيعة في إقليم كوردستان وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين والزوار.

وأوضح الفنان بنار بيرداود لوكالة شفق نيوز، أن فكرة المعرض تقوم على تسليط الضوء على الطبيعة الخلابة في كوردستان، إلى جانب نشر رسائل توعوية للحفاظ على البيئة، لا سيما خلال فصلي الربيع والصيف حيث تشهد المناطق السياحية إقبالاً واسعاً من المصطافين والزوار.

وأضاف أن اللوحات تجسد أيضاً الفصول الأربعة في كوردستان من خلال تنوع الألوان وإظهار جمالية المشاهد الطبيعية التي تتميز بها مناطق الإقليم.

من جانبه، قال محمود عمر، وهو أحد زوار المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن المعرض جميل جداً، مشيداً بالألوان والرسومات التي تعكس جمالية الطبيعة في إقليم كوردستان، فضلاً عن أهمية الفكرة التوعوية التي تشجع على حماية البيئة.

وأكد أن استمرار إقامة مثل هذه المعارض الفنية ذات الطابع التوعوي يُعد خطوة مهمة لتسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بالبيئة، سواء من قبل الجهات المعنية أو المواطنين وحتى السياح القادمين من خارج إقليم كوردستان.