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خلال 3 أيام.. مصرع وفقدان 32 من سكان إقليم كوردستان في بحر ايجة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-28T21:01:33+0000
خلال 3 أيام.. مصرع وفقدان 32 من سكان إقليم كوردستان في بحر ايجة

شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة لوتكه (القمة) لشؤون النازحين واللاجئين، يوم الثلاثاء، مصرع وفقدان 32 شخصا من سكان إقليم كوردستان خلال حوادث غرق زوارق المهاجرين في بحر ايجة خلال ثلاثة أيام.

وجاء في بيان للمؤسسة ورد لوكالة شفق نيوز، ان حوادث مختلفة كارثية وغرق زوارق للمهاجرين قرب السواحل اليونانية اسفرت عن العديد من الضحايا الكورد وفقدان العديد من الاشخاص الاخرين.

وأضاف البيان أن حوادث غرق ثلاثة زوارق في بحر ايجة تسببت لحد الان بفقدان 23 شخصا من اقليم كوردستان بالاضافة الى العثور على جثامين 9 اشخاص اخرين من الاقليم.

واوضح البيان انه في يوم 21 كانون الاول الجاري وقع حادث غرق زورق في بحر ايجة بالقرب من جزيرة سانتورين اليونانية فقد فيه 23 شخصا من اهالي الاقليم ونجا 7 اشخاص.

وفي يوم 23 كانون الاول الجاري غرق زورق قرب جزيرة اتيكيثيرا اليونانية في بحر ايجة، وتم العثور على جثث 9 مهاجرين من الاقليم نقلت الى اثينا، ونجا 57 مهاجرا تم جمعهم في مخيم اميك دليدن في العاصمة اليونانية اثينا.

واضاف ان الحادث الثالث حصل في 24 كانون الاول الجاري في بحر ايجة قرب جزيرة باروس اليونانية وتم العثور على 16 جثة ليس من بينها احد من اقليم كوردستان والعراق.

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