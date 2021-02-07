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لواء حماية السليمانية ينأى بنفسه عن الشجار المسلح مع نجل قيادي بالإتحاد الوطني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-07T05:41:11+0000
لواء حماية السليمانية ينأى بنفسه عن الشجار المسلح مع نجل قيادي بالإتحاد الوطني

شفق نيوز/ أصدر لواء حماية السليمانية يوم الاحد توضيحاً حول حادثة تبادل إطلاق النار التي دارت بين ضابط من القوات الأمنية من جهة، وبين نجل عضو المكتب السياسي في الإتحاد الوطني الكوردستاني قادر عزيز من جهة أُخرى.

وبحسب التوضيح الصادر عن اللواء فإنه "قبل أيامٍ حدث خلاف بين ضابط واحد الحراس الشخصيين لقادر عزيز"، من دون الاشارة إلى نجل الأخير.

وكان المكتب الإعلامي لعزيز قد ذكر يوم الجمعة بأن نجله دخل بشجار مسلح مع احد ضباط لواء حماية السليمانية.

ونفى اللواء إنتساب ذلك الضابط إليه، مؤكدا "لا تربطه أية علاقة بنا".  

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