"لهفة" أوروبية للقاء بارزاني في بروكسل

شفق نيوز/ نقلت مسؤولة مكتب الاتحاد الاوربي في اقليم كوردستان ماري باريه، يوم الخميس، ما وصفته بـ"لهفة" مسؤول السياسة الخارجية وأمن الاتحاد الاوربي للقاء رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والاجتماع معه في بروكسل.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل مسؤولة مكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان ماري باريه ووفداً مرافقاً لها.

وأضاف البيان ان بارزاني "هنأ في اجتماع السيدة باريه بمناسبة تسنمها مهامها الجديدة راجياً لها النجاح فيها"، مؤكدا على "الرغبة في توطيد مجالات التعاون والعلاقات بين العراق وإقليم كوردستان وبين الاتحاد الأوروبي".

ووصف بارزاني، الزيارة الأخيرة مسؤول السياسة الخارجية وأمن الاتحاد الأوروبي إلى العراق وإقليم كوردستان جوزيب بوريل بـ"المهمة".

من جانبها، عرضت باريه نبذة عن أعمال ونشاطات الاتحاد الأوروبي في العراق وإقليم كوردستان، وشكرت رئيس إقليم كوردستان على استقباله الحافل لمسؤول السياسة الخارجية وأمن الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لدى زيارته إقليم كوردستان، وقالت إن "بوريل يتطلع بلهفة للقاء بارزاني والاجتماع معه في بروكسل".

كما اشار البيان الى ان التباحث بشأن الانتخابات والتوقعات لمستقبل العراق، ودور الاتحاد الأوروبي في تأمين فرق مراقبة للانتخابات، وعلاقات أربيل – بغداد وأهمية حل مشاكلهما على أساس الدستور، وقضية التغير المناخي وآثاره على العراق وإقليم كوردستان وانتفاع إقليم كوردستان من مشاريع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.