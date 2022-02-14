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لهذه الأسباب.. ارتفاع سعر البنزين مجدداً في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-14T07:38:18+0000
لهذه الأسباب.. ارتفاع سعر البنزين مجدداً في السليمانية

شفق نيوز/ ارتفع سعر وقود البنزين في محافظة السليمانية مجدداً، وهو ما عزته السلطات المحلية إلى جملة أسباب بينها انعدام الرقابة على منتجي المادة ومحطات التعبئة.

وقال عضو لجنة الطاقة والصناعة في مجلس محافظة السليمانية لوكالة شفق نيوز إن "ارتفاع سعر البنزين في السليمانية يعود لأسباب كثيرة في مقدمتها رفع الدعم عن المشتقات النفطية منذ العام ٢٠١٤ من قبل الحكومة، وتلاعب أصحاب شركات ومصانع إنتاج البنزين". 

وأضاف أن، "مجلس محافظة السليمانية لايملك صلاحيات مراقبة الأسعار، وتنحصر صلاحياته على مراقبة النوعية فقط، وهذا سبب اخر للتلاعب بالأسعار".

ووصل سعر لتر البنزين العادي في محطات السليمانية صباح اليوم الى ٨٧٥ دينارا عراقيا و١٠٥٠ دينارا للتر المحسن الواحد.

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