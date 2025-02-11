"لن نتوقف".. معلمو السليمانية يعلقون إضرابهم عن الطعام (صور)

شفق نيوز/ قرر المحتجون المضربون عن الطعام في السليمانية، يوم الثلاثاء، تعليق إضرابهم، نتيجة لتدهور حالتهم الصحية وفقًا لتقارير اللجان الطبية، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وقال محمد أحمد، أحد المشاركين في الاحتجاج لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "تعليق الإضراب لا يعني إنهاء الحراك، بل هو خطوة جديدة نحو تصعيد الاحتجاجات بطرق سلمية أخرى".

وأضاف "لن نتوقف حتى تتم الاستجابة لمطالبنا، سنواصل تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، لأن حقوقنا ليست قابلة للتجاهل أو التأجيل".

وشهدت الأيام الماضية تضامنًا شعبيًا واسعًا مع المحتجين، الذين اتخذوا من الإضراب عن الطعام وسيلةً للضغط على حكومة إقليم كوردستان من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها صرف رواتبهم المدخرة، وحل الإشكالات المالية العالقة بين بغداد وأربيل، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ومع خروج المضربين من ساحة الاعتصام إلى المستشفى، يستعد المحتجون في السليمانية لجولة جديدة من الفعاليات السلمية خلال الأيام المقبلة، في رسالة واضحة بأن نضالهم مستمر حتى تحقيق مطالبهم العادلة وضمان حياة كريمة لأبناء الإقليم.