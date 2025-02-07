لنقل مطالبهم لبغداد.. وفد من البرلمان العراقي يزور خيم المعتصمين في السليمانية

شفق نيوز/ زار وفد من مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، خيم المعتصمين في السليمانية للإطلاع على أوضاعهم الصحية والاجتماعية، ونقل مطالبهم إلى الجهات التنفيذية في الحكومة العراقية.

وقال النائب يوسف الكلابي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوفد الذي يضم مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب، جاء للاستماع إلى مطالب المعتصمين والعمل على إيصالها إلى الجهات المختصة".

وأضاف أن "أبرز المطالب تشمل تثبيت رواتبهم في المصارف الاتحادية، وصرف العلاوات والترقيات المتوقفة، وضمان الكرامة للمواطنين في إقليم كوردستان، فضلاً عن حل مشكلة الرواتب المدخرة".

وتابع الكلابي أن "الوفد، بعد عودته إلى بغداد، سيعمل على تشكيل لجنة لمتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والمتعلقة بصرف مستحقات الموظفين في الإقليم".

وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو ضمان إيصال صوت المعتصمين والسعي نحو إيجاد حلول عملية لمشاكلهم العالقة، في إطار الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل".

يشار إلى أن المعلمين والموظفين المضربين عن الطعام في السليمانية، قرروا اليوم رفض تلقي الرعاية الصحية، في خطوة تصعيدية باعتصامهم، بعد أن كانوا يتلقون الرعاية الصحية طيلة فترة إضرابهم عن الطعام منذ نحو 10 أيام.