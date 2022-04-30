"لنعود لإنسانيتنا".. فنانات السليمانية يواجهن العنف بعرض مسرحي (صور)

شفق نيوز / أقامت مجموعة من الفنانات في محافظة السليمانية، يوم السبت، عرضاً مسرحياً يهدف إلى إيقاف العنف بجميع اشكاله، فيما اوضحن انه أصبح "سمة من سمات الحياة يجب مواجهته".

وقالت الممثلة كنار سركوت احدى المشاركات في العرض لوكالة شفق نيوز إن "هذه العروض التي شاركت بها عدد من النساء هدفها توجيه رسالة للجميع مفادها إيقاف العنف ضد الجميع رجالاً ونساء وأطفال".

وأضافت كنار أن "العنف أصبح سمة من سمات الحياة، وقد غير مجراها بصورة تؤثر على إنسانيتنا لهذا يجب أن نقف أمام العنف والضغط حتى نعود لانسانيتنا".

وأشارت كنار الى أن "العرض الأول قدم في حديقة الأم في مركز السليمانية، والعرض الثاني سيكون في تمام الساعة الثانية ظهر في منطقة (سرا)، فيما سيكون العرض الأخير في الخامسة عصر أمام الحديقة العامة".

ويشهد إقليم كوردستان تصاعداً في اعمال العنف وقتل النساء بشكل متزايد ما دعا السلطات والمنظمات المعنية الى طلاق حملات لمناهضة هذه الظاهرة والحد منها لتأثيرها السلبي على المجتمع بشكل عام.ويشهد إقليم كوردستان تصاعداً في اعمال العنف وقتل النساء بشكل متزايد ما دعا السلطات والمنظمات المعنية الى طلاق حملات لمناهضة هذه الظاهرة والحد منها لتأثيرها السلبي على المجتمع بشكل عام.

وكانت منظمة الصحة العالمية اعلنت، في 2 شباط 2022، انها دشنت مع وزارة الصحة العراقية أول خطة استراتيجية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي ستغطي تدريجيًا كل العراق بما في ذلك اقليم كوردستان.

وفي العراق، فإن حوالى 1.23 مليون شخص معرضون لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بأشكاله المختلفة، وتشكل النساء والفتيات المراهقات أكثر من 75 ٪من هذه الفئة.

وترتبط 77 ٪من حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي بالعنف الاسري. ويقدر تقرير صدر مؤخرا لمنظمة الصحة العالمية حول العنف ضد المرأة، أن معدل انتشار عنف الشريك الحميم يبلغ 26 ٪بين النساء المتزوجات/ الشريكات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 في العراق.

يذكر ان الامم المتحدة تعرف العنف ضد المرأة بأنه "أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي يؤدي أو من شأنه أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه األفعال أو الاكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحيز العام أو الخاص".