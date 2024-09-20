لم يشعر بها السكان.. هزة أرضية بقوة 2.7 درجة تضرب السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

ووفق بيان صادر عن قسم رصد الزلازل في الوزارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وقعت الهزة الأرضية في تمام الساعة 09:54:55 مساء الجمعة، 20 سبتمبر 2024، في مناطق قريبة من مركز المدينة، بعمق 10 كيلو متر على خط عرض 35:18 وعلى خط طول 45:19.

وأفادت الوزارة أن "الهزة لم تكن محسوسة لدى السكان القاطنين في المنطقة المتأثرة. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتحديث الجمهور في حال حدوث أي مستجدات أو تطورات أخرى".

كما دعت الوزارة المواطنين إلى "توخي الحذر من الأخبار الكاذبة والإشاعات المتداولة"، مشددة على "أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة عن السلطات المختصة والمتعلقة بالسلامة الزلزالية".

وتعد الهزات الأرضية ظاهرة طبيعية شائعة في بعض مناطق إقليم كردستان بسبب موقعها الجغرافي ضمن منطقة نشاط زلزالي يعرف بـ"الحزام الزلزالي الإيراني"، وعادة ما تشهد هذه المناطق هزات أرضية خفيفة إلى متوسطة القوة، وتهدف مراصد الزلازل إلى رصد مثل هذه الهزات والتبليغ عنها لضمان سلامة المواطنين والحد من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تثير القلق بين السكان.

والهزات الأرضية التي تبلغ قوتها أقل من 3.0 على مقياس ريختر تعتبر عادةً ضعيفة ولا تكون محسوسة من قبل الناس، لكنها تظل تحت المراقبة الدقيقة لضمان السلامة العامة.