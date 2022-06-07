لم نحاسب سابقاً.. جامعة كرميان توضح تفاصيل "إهانة" تدريسيين للعمداء وتوصي باللجوء إلى القضاء

شفق نيوز/ نفت جامعة كرميان، اليوم الثلاثاء، انباء "معاقبة أو محاسبة" تدريسيين لديها بسبب التظاهر او منع حرية التعبير في الجامعة، وفيما بينت أن عددا من التدريسيين استخدموا منصات التواصل للتشهير و"اهانة" شخصية العمداء بـ"لغة غير متحضرة"، أوصت المتضررين بمقاضاتهم.

وقالت رئاسة الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "جامعة كرميان لديها أكثر من 1200 تدريسي وموظف، وفي السنوات الثلاث الماضية، لم تقم الجامعة بمعاقبة أو محاسبة أي تدريسي أو موظف بسبب التظاهر أو حرية التعبير، بل دعمنا دائما العدالة والحقوق المشروعة".

واضاف إن "العديد من عمداء الكليات في الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة الذي عقد في (23/5/2022)، طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق (3-4) مدرسين أساءوا للعملية التعليمية على منصة فيسبوك، بلغة غير متحضرة للغاية، وبعيدة عن طريق سلوك الأستاذ الجامعي، ولأنهم ارتكبوا أقصى قدر من الإهانة والتشهير بشخصيات العمداء، ببشاعة التعليقات".

واشار البيان الى انه "بعد مناقشة الموضوع بالتفصيل وفي ضوء الادلة المتوفرة أوصى مجلس الجامعة بدعوة المتضررين الى إقامة دعاوى قضائية من خطاب هؤلاء الأساتذة".