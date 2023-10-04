لم تعجبهم رسالة التربية.. المحاضرون يردون على الوزارة: إضرابنا مستمر حتى أوامر التعيين

شفق نيوز/ رد المحاضرون بالمجان في السليمانية، يوم الأربعاء، على وزارة التربية الكوردستانية واتحاد المعلمين بالمحافظة، كما أكدوا الاستمرار بالإضراب عن الدوام الرسمي، لحين تنفيذ المطالب.

وقال ممثل المحاضرين في السليمانية، ديار قزاز، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المحاضرين بالمجان كانوا ينتظرون قراراً مفرحاً من حكومة الإقليم ووزارة التربية، لكن تفاجأوا ببيان الوزارة وشكرها، في وقت ينتظر المحاضرون أوامر التعيين منذ سنوات، والشكر لا يحل بديلاً عن التعيين".

وأضاف قزاز، أن "التعيين كان وما يزال هو المطلب الرئيسي للمحاضرين، ولا عدول عنه، وعلى حكومة الإقليم ووزارة التربية، إيجاد الحل بدل كلمات الشكر والعرفان".

وبشأن بيان اتحاد معلمي السليمانية، رأى المحاضرون بالمجان إنه اقتصر على صرف رواتب شهري آب وأيلول الماضيين، ولم يتطرق لتثبيت المحاضرين بالمجان، وهذا ما لم يكن متوقعاً"، مشيراً إلى أن "المحاضرين لم يطالبوا بصرف مستحقاتهم الشهرية، وأن الإضراب سيستمر حتى أوامر التثبيت".

وكانت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، قد أشارت أمس الثلاثاء، إلى أن الرواتب حق أساسي للمدرسين والمعلمين وجميع الموظفين، مؤكدة أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على توفيرها لهم.

وطالبت الوزارة، المدرسين والمعلمين الذين قاطعوا الدوام بالبدء بالعملية التربوية بأسرع وقت ممكن، لأن تجارب المقاطعة في الأعوام الماضية الحقت الضرر بالتلاميذ والطلبة فقط.

وردّ اتحاد معلمي كوردستان فرع السليمانية، أمس الثلاثاء، على بيان وزارة التربية في حكومة الإقليم الذي دعا إلى إنهاء إضراب المعلمين المحتجين على عدم صرف رواتب اشهر تموز وآب وايلول.

وقال الاتحاد في بيان ورد للوكالة، إن "هذه اللامبالاة من جانب الحكومة ستؤدي إلى توسيع المخاوف والمسافة بين (الحكومة والمعلمين) وزيادة الشلل في قطاع التعليم".