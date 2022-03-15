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لمواجهة أزمتها.. السليمانية تلجأ الى تقنين سعر الوقود واعتماد نظام "الزوجي والفردي" للمحطات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-15T10:05:29+0000
لمواجهة أزمتها.. السليمانية تلجأ الى تقنين سعر الوقود واعتماد نظام "الزوجي والفردي" للمحطات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المشتقات النفطية في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، وضع خطة جديدة لمعالجة أزمة الوقود في المحافظة، وفيما حددت سعر اللتر الواحد كجزء من الخطة الجديدة، أكدت تقسيم محطات الوقود بين الأرقام الزوجية والفردية وتصنيف المحطات كذلك بحسب طبيعة استخدامها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إنها "وضعت خطة جديدة لتوزيع البنزين على سواق المركبات وبسعر (690) دينار للتر الواحد".

وأضافت المديرية؛ أن "الخطة تتضمن تحديد محطة خاصة لسواق سيارات الأجرة تكون لحاملي لوحات الأرقام الفردية اعتبارا من يوم غد ويكون اليوم التالي لحاملي لوحات الأرقام الزوجية، كما وتم تحديد محطة خاصة للنساء ولسيارات الأجرة بمختلف ارقامها (الزوجي والفردي)، كما وتم تحديد محطة لسيارات الباص واخرى للسيارات العمومية".

وقد مرت السليمانية خلال الأيام الماضية بموجة من الاحتجاجات التي قام بها سواق سيارات الأجرة في السليمانية وإدارتي گرميان و رابرين احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وقاموا من خلال احتجاجاتهم بقطع الطرق وسط المدن.

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