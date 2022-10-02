لمواجهة برد الشتاء.. كهرباء كوردستان تضيف ٢٥٠ ميغاواط للمنظومة بالتعاون مع دانة غاز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان جهودها مع وزارة الثروات الطبيعية أثمرت عن اتفاق مع شركة دانة غاز لإضافة ٥٠ مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لمحطات التوليد نهاية الشهر الجاري.

ونقل بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، عن المتحدث باسمها اميد احمد قوله ان وزير الكهرباء بذل جهودا كبيرة مع شركة دانة غاز ومنتسبي وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية لإضافة ٥٠ مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء مع نهاية الشهر الجاري واضافة ٢٥٠ ميغاواط من الكهرباء للشتاء المقبل.

وأضاف البيان ان هذه الجهود تصب في اطار مساعي الوزارة لمواجهة الشتاء المقبل وازدياد عدد المشتركين بنحو ٣٥٠ الف مشترك جديد.