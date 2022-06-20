لمواجهة الكوليرا.. السليمانية تجهز 4 مستشفيات وكرميان تستنفر جهودها

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، تخصيص اربعة مستشفيات لاستقبال حالات الإسهال والقيء الناتجة عن الكوليرا، فيما استنفرت إدارة كرميان جهودها لمواجهة تفشي المرض.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اتخاذ تدابير صحية وقائية لمواجهة حالات الإسهال والقيء وتم تخصيص أربعة مستشفيات لاستقبال هذه الحالات".

وأضافت المديرية أن "المستشفيات تواصل مهامها في تقديم العلاج اللازم للمرضى، وأنها تراقب عن كثب الأوضاع الصحية بتوفير جميع المستلزمات الطبية"، مبينة أن "ارتفاع درجات الحرارة والجفاف من أسباب تفشي مرض الكوليرا".

وأكد البيان، أن "وزير الصحة عقد اليوم اجتماعاً موسعاً، لمواجهة سبل مكافحة مرض الكوليراً، موضحاً، ان "وزارة الصحة تعهدت بتوفير كافة مستلزمات المستشفيات في السليمانية ولديها خطة لمكافحة مرض الكوليرا في اقليم كوردستان".

من جهتها قالت إدارة گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المشرف على ادارة گرميان جلال نوري عقد، عصر اليوم، اجتماعا بحضور قائممقامي قضاء كلار وكفري والمدراء العامين ومدراء الدوائر المعنية لمناقشة توجيهات وزارة الصحة بخصوص وباء كوليرا".

وأضافت البيان أنه "تم اتخاذ عدة قرارات أهمها، تشكيل غرفة عمليات عليا في إدارة كرميان تحت إشراف مشرف الإدارة وعضوية كل من الدوائر ذات الصلة، ومنح الوحدات الادارية كافة الصلاحيات لتشكيل لجان فرعية من أجل تنفيذ الإجراءات الصحية، توجيه دوائر الماء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص ومراقبة المناطق التي يشك فيها مخاطر تلوث مياه الشرب".

ودعت إدارة كرميان المواطنين إلى "التعاون ودعم تنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، اليوم الاثنين، تزويد محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، بإمدادات طبية عاجلة، للاستعداد والاستجابة لتفشي الكوليرا مؤخراً في المدينة.

وكانت مديرية مياه السليمانية أصدرت، اليوم الاثنين، توضيحاً حول صلاحية مصادر المياه التي يتم استخدامها من قبل المواطنين، مؤكدة أن انتشار "الكوليرا" لا علاقة له بالمياه في المدينة.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني أعرب، أمس الأحد، عن قلقه من انباء انتشار وباء الكوليرا في محافظتي السليمانية واربيل، مبيناً أنه على تواصل مع وزير الصحة في الإقليم لاتخاذ تدابير السيطرة على الوباء.

وكانت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان أعلنت ، امس الاحد، عن اتخاذ إجراءات مشددة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل إصابات به في السليمانية واربيل.

وتتخذ سلطات كوردستان اجراءات احترازية ضمنها منع الاسواق والمطاعم من بيع واستخدام الخضروات التي تعتمد زراعتها على المياه الثقيلة، وفرض رقابة مشددة على بيع الألبان.

ونهاية أيار الماضي، أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من "الإسهال والقيء" بين السكان، بينهم 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.

وقدمت مديرية صحة السليمانية توصيات يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء ، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الأطفال بشكل متكرر ، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً".

يذكر أن الكوليرا هي عدوى بكتيرية تنقلها المياه ويمكن أن تنتشر بسرعة بين السكان. وينتقل المرض في المقام الأول عن طريق استهلاك الماء أو الطعام الملوث ببكتيريا الكوليرا Vibrio cholera. ويسبب المرض إسهالاً لا يمكن السيطرة عليه، وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف أو الوفاة.