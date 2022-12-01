لمواجهة العنف ضد المرأة.. الإعلان عن تأسيس منظمة نسوية في كرميان (صور)

شفق نيوز/ في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة و التي تستمر لمدة 16 يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة ، تم الإعلان عن تأسيس منظمة شوخ النسوية في گرميان لتنمية قدرات المرأة في گرميان والعمل على إظهار قدرات المرأة وزيادة الوعي لمواجهة العنف ضد المرأة.

وقالت هيفاء مجيد مديرة المنظمة لوكالة شفق نيوز؛ إن "اليوم أعلنا رسميا عن منظمتنا بحضور المشرف على إدارة گرميان وعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وأعلنا عن برنامج عملنا في هذا الفترة التي تعد من الفترات الخاصة بمواجهة كافة مظاهر العنف ضد المرأة".

وأضافت مجيد؛ ان "للمنظمة كادر نشط ومتخصص سيعمل على إظهار قدرات ومواهب المرأة في شتى المجالات".

واشارت الى ان "مقر المنظمة الرئيسي سيكون في گرميان ولكننا سنقوم بنشاطاتنا في جميع انحاء اقليم كوردستان وفق قواعد وبرامج مخطط لها".

وعن نشاطات المنظمة أكدت مدير المنظمة؛ انها ستكون عبارة عن مؤتمرات وندوات وأنشطة متنوعة وتوعوية للأفراد من الجنسين.

واوضحت مجيد؛ ان "نشاطات إعلان المنظمة والذي تزامن مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة تضمن تقديم عروض فيديوية وكذلك تقديم عروض غنائية فلكلورية لفرقة بنات خانقين التابع لمديرية الثقافة والفنون في خانقين وتقديم مقطوعات شعرية نسائية فضل عن كلمة للسيد المشرف على إدارة گرميان".