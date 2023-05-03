لمواجهة "السحايا".. بغداد ترسل أدوية لمستشفيات گرميان

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب العراقي، كاروان يارويس، يوم الأربعاء، موافقة وزارة الصحة الاتحادية، على إرسال كميات من الأدوية لمستشفيات إدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان.

جاء ذلك، بعد لقاء يارويس، بوزير الصحة العراقي، صلاح الحسناوي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مؤكداً أن الأخير وافق على الطلب المقدم لتقديم قائمة بالأدوية التي طلبتها مستشفيات گرميان لمكافحة التهاب السحايا عند الأطفال.

وقال النائب الكوردي، إن "الوزارة قررت إرسال عينات من فحوصات التهاب السحايا إلى المختبرات التابعة لمنظمة الصحة العالمية".

إلى ذلك، أعلن مدير عام صحة إدارة گرميان، يوم الأربعاء، أن الوضع الصحي الحالي في گرميان كان متوقعا وقد جرى التحذير منه قبل عام.

وقال سيروان محمد، مدير عام الصحة في كرميان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إننا "حذرنا منذ عام من مشاكل عدم دفع الصكوك المصرفية وحذرنا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى توقف تام للخدمات في گرميان".

وأضاف أن "منذ العام الماضي لدينا أكثر من مليار و858 مليوناً و74 ألفاً و900 دينار، كصكوك بدون رصيد تخص جميع القطاعات الصحية في دائرة صحة كرميان"، مردفاً بالقول: "معظم الخدمات تعطلت ولم يعد بإمكاننا الاستمرار في تقديم العلاج للمرضى، بسبب الوضع الذي نحذر منه منذ عام".

في غضون ذلك، قال مدير مستشفى السليمانية للأطفال، أمس الثلاثاء، عدم إمكانيته الاستمرار في تقديم العلاج للمرضى بسبب الوضع في القطاع الصحي.