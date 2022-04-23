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لمواجهة الجفاف.. محافظ أربيل: تم تخصيص مليارات الدنانير للحد من شح المياه

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-23T09:18:41+0000
لمواجهة الجفاف.. محافظ أربيل: تم تخصيص مليارات الدنانير للحد من شح المياه

شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو يوم السبت، تخصيص مليارات الدنانير لمواجهة الجفاف الذي من المتوقع أن يطغى على هذا الموسم.

وقال محافظ أربيل في تصريح صحفي لعدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز؛ خلال زيارته لمصرف حمرين للاطلاع على سير عملية توزيع الرواتب على المتقاعدين؛ إن "زيارتنا لمصرف حمرين لن تكون الوحيدة وسنزور المصارف الأخرى للاطلاع على سير عملية توزيع الرواتب على المتقاعدين".

واضاف خوشناو؛ أن "هذه الشريحة افنت عمرها في خدمة الوطن وحاليا هم يستحقون تقديم كل التسهيلات لهم ويجب تخصيص كل الجهود لخدمتهم".

وبخصوص الجفاف وتوقعات هذا العام أيضا؛ قال محافظ أربيل، إنه "حسب كل التوقعات ان هذا السنة ستكون سنة جفاف مثل العام الماضي الذي كان عاما صعبا".

وأشار إلى انه "تم تخصيص سبعة مليار دينار عراقي لمواجهة الجفاف وحفر عدة ابار".

ولفت إلى أن "هناك خمسة مليار آخر في طور تخصيص المبلغ من قبل حكومة الإقليم لمواجهة الجفاف".

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