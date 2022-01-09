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لمنع تكرار الفيضانات.. البلديات الكوردستانية تتجه لتعديل الخطة الاساسية لمدينة اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-09T21:19:38+0000
لمنع تكرار الفيضانات.. البلديات الكوردستانية تتجه لتعديل الخطة الاساسية لمدينة اربيل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البلديات في حكومة اقليم كوردستان، القيام بتعديل الخطة الاساسية لمدينة اربيل العاصمة من ضمان عدم تكرار الفيضانات التي خلفت ضحايا وخسائر مادية كبيرة مؤخرا.

وقال وزير البلديات ساسان عوني ان وزارته وقعت اتفاقا مع شركة جايكا اليابانية لتنفيذ مشروع يتضمن تعديلا تاما للخطة الاساسية (ماستربلان) مدينة اربيل.

وتطرق عوني الى ان من المتوجب ان يتم تنفيذ 50% من المشروع في غضون عام 2030 ويتم استكمال المشروع بالكامل عام 2050.

ويأتي هذا بعد شهدت اربيل خلال الفترة الماضية فيضانات كبيرة لمرتين تسببتا بوقوع خسائر في الارواح والاضرار المادية الكبيرة.

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