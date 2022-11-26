لمناهضة العنف ضد المرأة.. ورش عمل وندوات في السليمانية (صور)

شفق نيوز / شهدت محافظة السليمانية، يوم السبت، تنظيم فعاليات ورش عمل وندوات، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبهذه المناسبة، نفذت السليمانية، عدداً من النشاطات والفعاليات الخاصة التي تعد صرخة تبين أن "العنف ضد المرأة، هو تدمير للحياة وإبادة للبشرية".

وتضمنت النشاطات، عرضاً مسرحياً ومعرضاً للصور الفوتوغرافية وتقديم عدد من القصص التي تناهض العنف ضد المرأة، أريد من خلالها تعريف الجميع بحقوق المرأة ودورها الفاعل في المجتمع أسوة بالرجل ونشر الوعي الثقافي تجاه المرأة في المجتمع.

وأوضحت الناشطة هوراس أحمد، لوكالة شفق نيوز، أن "إقامة هكذا فعاليات ونشاطات تحد من العنف ضد المرأة، ولها أهمية كبيرة حيث يتم العمل عليها سنوياً من قبل الجهات المعنية والمنظمات المهتمة بحقوق المرأة"، مردفة بالقول: "لكننا نحتاج إلى العمل والتأكيد على أهمية حقوق المرأة طيلة أيام السنة، وليس خلال أيام معدودة فقط، فالمرأة تمثل نصف المجتمع".

وطالبت هوراس، بـ"المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، فمثلما الرجل يجاهد ويقدم، كذلك المرأة أصبحت شريكة للرجل في كافة المجالات".

ويمثل العنف ضد المرأة، أشكالاً كثيرة ومتعددة ومنها الجسدية، حيث خصص يوم 25 تشرين الثاني من كل عام، يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، ودعوة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات للتعريف بهذه المشكلة، ما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.