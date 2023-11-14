لمناقشة المشاكل "الكونكريتية".. مؤتمر اقتصادي في أربيل يسعى لاستقطاب مستثمرين عالميين (صور)

شفق نيوز/ أقيم في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مؤتمر اقتصادي لمناقشة المشاكل التي يعاني منها الإقليم والعراق في هذا المجال، فيما وصف أحد خبراء الاقتصاد أن الغاية من عقد المؤتمر مناقشة "مشاكلنا الاقتصادية الكونكريتية" وجلب المستثمرين العالميين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن وزارة الصناعة والتجارة في حكومة إقليم كوردستان اقامت مؤتمراً عاماً على مستوى العراق للقطاعين التجاري والاستثماري بعنوان "كوردستان بزنس لوبي" بحضور نحو 200 شخصية من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الاموال العراقيين ومن دول الجوار.

وقال خبير الاقتصاد كامران محمود في كلمة خلال المؤتمر إن "هذا المؤتمر يعد من المؤتمرات المتطورة في المنطقة لأنه يقوم بتحديد مشاكلنا الاقتصادية في إقليم كوردستان والعراق".

وأضاف أن "هذه المشاكل كونكريتية، ونحاول عبر هذا المؤتمر تغيير أفكارنا و سياساتنا الاقتصادية في الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تغيير عقلية أصحاب رؤوس الأموال لأننا نريد تطويرا كاملا على المستوى التجاري والصناعي"، داعياً إلى "استخدام الاقتصاد كعامل رئيس لاستقطاب المستثمرين الأجانب إلى إقليم كوردستان والعراق".