لمدة عام.. أربيل تسمح للمواطنين بالسفر إلى إيران بسياراتهم الشخصية

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان بإمكان المواطنين السفر الى إيران بسياراتهم الخاصة وسيارات الحمل لمدة عام، وذلك بعد نحو شهر من توقفه.

وجاء في بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "التفاهم والاتفاق في العامين الماضيين بين محافظة اربيل ومحافظة اذربيجان الغربية (اروميه) الايرانية حقق نجاحا وتطورا ملحوظا في تنفيذ بنوده والمتمثلة بارتفاع نسبة التبادل التجاري والاقتصادي والتسهيلات المقدمة لتنقل المواطنين والمسافرين من الجانبين في معبر حاج عمران الدولي - تمرجين وتنفيذ القسم الاكبر من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

واشار البيان الى ان "محافظ اربيل اوميد خوشناو والقنصل العام الايراني في اربيل نصر الله رشنودي عقدا اجتماعا اليوم تم الاتفاق فيه على دخول فقرة اخرى من الاتفاق بناء على رغبة من محافظ اربيل من اجل تقديم خدمات افضل وتقديم التسهيلات لغرض السفر الى إيران بواسطة السيارات الشخصية".

ونوه البيان الى ان "الجانبين اتفقا في اجتماع اليوم انه بإمكان المواطنين في محافظة اربيل وباقي مناطق الاقليم تسلم بطاقة خاصة (دفترجه) من خلال معاملة لمرة واحدة وبسعر رمزي قليل، ويكون من خلالها بإمكانهم السفر الى ايران بسياراتهم الخاصة وسيارات الحمل او اي نوع اخر من السيارات لمدة عام كامل".

وأضاف البيان انه "تم وضع آلية بجميع الاجراءات الخاصة بهذه العملية"، مبينا ان "العملية ستدخل حيز التنفيذ خلال مدة قصيرة وفقا للاجراءات والتعليمات المعمول بها في البلدين".

وكانت إيران قررت يوم 25 تموز/ يوليو 2023 عدم السماح لاي مواطن من الاقليم او العراق السفر الى ايران بسياراتهم الخاصة بسبب خلل فني، بحسب ما أعلنته ادارة منفذ حاج عمران الحدودي مع إيران.