لمدة اسبوع.. كوردستان تخصص جميع مراكز التلقيح ضد كورونا للمعلمين والمدرسين

شفق نيوز/ قررت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، تخصيص جميع مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا في مدن واقضية ونواحي الإقليم لتلقيح المعلمين والمدرسين لمدة أسبوع واحد.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه تقرر ان يتم تخصيص مراكز تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا في جميع المحافظات والإدارات المستقلة ومراكز المدن والاقضية والنواحي لتلقيح الهيئات التعليمية والتدريسية في الجامعات والمعاهد والمدارس لمدة أسبوع واحد، مبينا أن سريان القرار يبدأ من يوم الثلاثاء 7 أيلول إلى 15 منه من أجل استكمال تلقيح جميع المدرسين والمعلمين قبل افتتاح العملية التعليمية والتربوية في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وطالب بيان الوزارة الاساتذة والمعلمين الاسراع اعتبارا من اليوم الأحد في تسجيل اسمائهم في النظام الالكتروني المباشر (اونلاين) لتلقي موعد التلقيح.