ألمانيا تؤكد لنيجيرفان بارزاني استمرار مساعداتها الإنسانية للنازحين واللاجئين في الإقليم

شفق نيوز/ استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان ظهر يوم الأربعاء توبياس تونكيل رئيس ملف الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الألمانية، والوفد المرافق له المؤلف من السفير الألماني في بغداد والقنصل العام في اقليم كوردستان.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في المنطقة بشكل عام، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والعلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار.

وشكر الرئيس نيجيرفان بارزاني المساعدات العسكرية والإنسانية التي تقدمها ألمانيا لإقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب، وقدم ملخصا لزيارته الأخيرة إلى بغداد ولقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين.

وتحدث توبياس تونكيل عن الغرض من برنامج زيارته لإقليم كوردستان والمنطقة، وأعرب رغبة بلاده في مواصلة التعاون والدعم للعراق وإقليم كوردستان وحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وكان الوضع الأمني في المنطقة بشكل عام، ووضع النازحين واللاجئين، وخلق أرضية لعودتهم إلى ديارهم وتنفيذ اتفاقية سنجار، جانبا آخر من جوانب الاجتماع، الذي أكد على استمرار المساعدات الإنسانية الألمانية للنازحين واللاجئين.