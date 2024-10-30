ألمانيا تؤكد استمرارها بمساعدة إقليم كوردستان والعراق حتى نهاية العام الحالي

شفق نيوز/ أكدت وزيرة الدولة في وزارة الدفاع الألمانية سيمتي مويلر، يوم الأربعاء، استمرار بلادها بمساعدة قوات البيشمركة واستمرار مهمة الجيش الألماني في إقليم كوردستان والعراق حتى نهاية العام الحالي.

وجاء في بيان لوزارة البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفريق الرفيع في الوزارة وخلال اجتماعه مع فريق رفيع دبلوماسي وعسكري ألماني، رحب بقرار البرلمان والحكومة الألمانية لتمديد بقاء قواتها في إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أنه تم في اللقاء تسليط الضوء على دور وتأثير المستشارين العسكريين الألمان في تعزيز وإنجاح عملية الإصلاح واستمرار تعاون وتنسيق القوات الألمانية مع قوات البيشمركة.

وأضاف البيان أن البرلمانية الألمانية ووزيرة الدولة في وزارة الدفاع الألمانية أبلغت وزارة البيشمركة أنهم سيستمرون في مساعدة قوات البيشمركة، لافتة إلى أنه تقرر في اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي الألماني في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، استمرار مهمة الجيش الألماني في إقليم كوردستان والعراق حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، كما أشادت مولر بجهود وزارة البيشمركة في تطوير عملية الإصلاح وإعادة تنظيم القوات.