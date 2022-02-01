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ألمانيا تندد بقتل متحول جنسيا في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-01T13:22:34+0000
ألمانيا تندد بقتل متحول جنسيا في دهوك

شفق نيوز/ نددت القنصلية الألمانية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء بمقتل "متحول جنسيا" على يد شقيقه في محافظة دهوك.

ونشرت القنصلية صورة المتحول الجنسي في تغريدة على "تويتر" اليوم، وعلقت عليها قائلة "يجب أن تكون كرامة الإنسان مصانة، ولا ينبغي المساس بها".

ولقي "متحول جنسيا" مصرعه في دهوك بإقليم كوردستان على يد شقيقه الذي فر إلى خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان في تصريح صحفي، انه في ظهر اليوم الاثنين، تلقى مركز الشرطة بلاغا، بمقتل شخص في حدود قرية (بابوخكي) وبعد المحاولة الحثيثة تمكنت الشرطة من العثور على جثة الضحية.

والشاب(ة) المجنى عليه(ا) اسمه(ا) (د.أ) وت(ي)بلغ من العمر 23 عاما ومشهور(ة) بالعمل في مجال التجميل في مدينة دهوك.

وأضاف هيمن سليمان أنه بعد عودة شقيق له(ا) من الخارج قام بقتله(ا) قبل يومين وعاد من حيث أتى من خارج البلاد.

وتابع المتحدث باسم الشرطة أن القاتل اتصل اليوم بشقيق آخر له واعترف له بقتل شقيقه المتحول جنسيا واخبره عن مكان ارتكاب جريمته، مشيرا إلى أن الشقيق الثاني اخبر الشرطة عن وقائع الحدث.

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