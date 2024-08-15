ألمانيا تمدُّ قوات البيشمركة في اقليم كوردستان بمستلزمات عسكرية (صور)

شفق نيوز/ سلّمت القوات الألمانية المتواجدة في إقليم كوردستان ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، قوات البيشمركة بعض المساعدات التي تمثلت في عدد من حقائب الظهر العسكرية المتضمنة لوازم الإسعافات الأولية.

وجرت مراسم التسليم في مبنى وزارة شؤون البيشمركة بحضور قادة ومسؤولين من البيشمركة، والقوات الالمانية.

وبهذا الصدد شكر المقدم هوشمند حيدر رشيد نائب رئيس الأركان لشؤون الإدارة والميرة في كلمة له خلال مراسم الحفل، ألمانيا على المساعدات التي تقدمها بشكل مستمر لقوات البيشمركة، بحيث كان للمساعدة أثرها في تعزيز القطاع الصحي في وزارة البيشمركة.

كما أشار إلى أن ألمانيا كانت تتعاون وتنسق منذ بداية الحرب ضد داعش ولغاية الآن، وأدت دورا مهما في تطوير المجال الطبي لقوات البيشمركة.

وخلال تلك المراسم قال العقيد لارس بيرسيكوفسكي قائد القوات الألمانية في إقليم كوردستان، إن: علاقاتنا مستمرة والمساعدات اليوم هي علامة على العلاقة القوية بين الفريق العسكري الألماني ووزارة البيشمركة.

وأردف بالقول، إنه في العام المقبل لدينا خطط لوزارة البيشمركة ومساعدات أخرى سيجري تسليمها للوزارة على غرار خطة العام 2024.