ألمانيا تعيد ترميم "مركز طبي" في السليمانية

شفق نيوز/ اعلن في السليمانية يوم الخميس، افتتاح مركز الأمراض العقلية في المحافظة بعد انجاز ترميمه بمبادرة ألمانية.

وشارك في الافتتاح وفق بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز؛ هفال ابو بكر محافظ السليمانية ونائب القنصل العام الألماني في اقليم كوردستان ووكيل وزارة الصحة وممثل وزارة التخطيط والمدير العام للصحة.

واضاف البيان؛ ان "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) برنامج قدرة 2 نفذت مشروع ترميم مركز الأمراض العقلية والنفسية في السليمانية".

واشار الى ان "محافظ السليمانية هفال ابو بكر شكر في كلمته حكومة وشعب ألمانيا على دعمهم المستمر للمشاريع في اقليم كوردستان والسليمانية وشكر جميع المنظمات التي ساعدت في انجاح هذا المشروع وشكر الأطباء والموظفين على عملهم المتواصل والتفاني".