ألمانيا تعلن استعدادها للعمل على تشكيل قوة "متينة" في كوردستان

شفق نيوز/ أبدت ألمانيا، اليوم الخميس، استعدادها للعمل على تشكيل قوة "متينة" في اقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، نائب وزير الدفاع الألماني ماركوس لاوبينتال، مع رئيس اركان قوات بيشمركة إقليم كوردستان سربست لزكين، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وشدد لاوبينتال، على ضرورة ان تعمل جميع الأطراف على تشكيل قوة متينة في الاقليم، مبديا استعداد بلاده للعمل مع تلك الاطراف مع الالتفات الى جميع المعوقات.

وأكد نائب وزير الدفاع الالماني، على استمرار الدعم لقوات بيشمركة كوردستان، موضحا أن زيارة العراق واقليم كوردستان مهمة جدا لرؤية الوضع وفهمه.

وبشأن قرار بقاء الجنود الالمان في العراق واقليم كوردستان اعلن نائب وزير الدفاع الالماني انه سينقل معه معلومات كثيرة وان البرلمان الالماني سيتخذ القرارات تجاهها في تشرين الاول المقبل.

واكد المسؤول الالماني على أن الدعم الالماني للقوات العراقية وقوات البيشمركة ستستمر، مشيرا الى انه بسبب الحرب في أوكرانيا حصلت تحديات امنية كبيرة لالمانيا.

واشار الى ان المانيا والدول الاخرى تدعم اوكرانيا بشكل كبير، لذلك يتوجب تقديم مقترحات جديدة لهذه المنطقة، مشددا على انه يمكن تقديم التطمينات بان الدعم لاوكرانيا وتوفير الاستشارة العسكرية لقوات البيشمركة ستستمر.

من جهته قال وكيل وزارة البيشمركة سربست لزكين، خلال المؤتمر، ان زيارة نائب وزير الدفاع الالماني والوفد المرافق له لوزارة البيشمركة هي رسالة دعم.

وبين أن المسؤول الالماني اكد ان من الضروري ان تكون هناك قوة متينة في الاقليم ويتوجب ان تعمل جميع الجهات معاً على رفع الامكانات من اجل مواجهة الارهاب، موضحا ان المانيا على استعداد للعمل ولكن من الواجب الالتفات الى المعوقات.