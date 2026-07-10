ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أربيل وغلق معسكر ميداني

شفق نيوز- برلين

أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، يوم الجمعة، بأن برلين تعتزم سحب قواتها من مدينة ​أربيل (عاصمة إقليم كوردستان) نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل وغلق معسكر ميداني هناك، ‌وذلك بعد تحركات أميركية لتقليص عدد القوات.

وذكرت المجلة في تقرير، أن قرار الانسحاب جاء استنادا إلى إحاطة للجنة الدفاع ​في البرلمان.

وأضافت أن نحو 30 جنديا ألمانيا ⁠موجودون حاليا في المعسكر الذي يقع على مشارف ​مطار في أربيل.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، إن برلين تعتزم تقليص عدد الجنود ​هناك على المدى الطويل، دون أن يقدم أي تفاصيل حول توقيت ‌ذلك ⁠أو الأعداد.

وأضاف: "أود التأكيد على أننا نقلص وجودنا فحسب، وسيستمر تقديم خدمات الدعم الحيوية، مثل تلك المقدمة لقوات البشمركة. ولهذا الغرض، سيبقى فريق من المستشارين العسكريين في ​السفارة".

وتتمركز قوات ​ألمانية في ⁠أربيل منذ سنوات ضمن مساهمة من برلين في تحالف دولي ضد "داعش"، وتقدم التدريب والمشورة والدعم لقوات البشمركة ​الكوردية.

ومن المقرر أن تغادر القوات الأميركية، العراق بشكل كامل بحلول نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي، ضمن جدول زمني متفق عليه مع الحكومة العراقية لإنهاء مهام التحالف الدولي.



