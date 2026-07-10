ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أربيل وغلق معسكر ميداني
شفق نيوز- برلين
أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، يوم الجمعة، بأن برلين تعتزم سحب قواتها من مدينة أربيل (عاصمة إقليم كوردستان) نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل وغلق معسكر ميداني هناك، وذلك بعد تحركات أميركية لتقليص عدد القوات.
وذكرت المجلة في تقرير، أن قرار الانسحاب جاء استنادا إلى إحاطة للجنة الدفاع في البرلمان.
وأضافت أن نحو 30 جنديا ألمانيا موجودون حاليا في المعسكر الذي يقع على مشارف مطار في أربيل.
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، إن برلين تعتزم تقليص عدد الجنود هناك على المدى الطويل، دون أن يقدم أي تفاصيل حول توقيت ذلك أو الأعداد.
وأضاف: "أود التأكيد على أننا نقلص وجودنا فحسب، وسيستمر تقديم خدمات الدعم الحيوية، مثل تلك المقدمة لقوات البشمركة. ولهذا الغرض، سيبقى فريق من المستشارين العسكريين في السفارة".
وتتمركز قوات ألمانية في أربيل منذ سنوات ضمن مساهمة من برلين في تحالف دولي ضد "داعش"، وتقدم التدريب والمشورة والدعم لقوات البشمركة الكوردية.
ومن المقرر أن تغادر القوات الأميركية، العراق بشكل كامل بحلول نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي، ضمن جدول زمني متفق عليه مع الحكومة العراقية لإنهاء مهام التحالف الدولي.