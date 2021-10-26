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ألمانيا تطمئن نيجيرفان بارزاني باستمرار مهام قواتها بالتحالف الدولي في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-26T11:09:41+0000
ألمانيا تطمئن نيجيرفان بارزاني باستمرار مهام قواتها بالتحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ أكد السفير الألماني الجديد في العراق مارتن ييغر، اليوم الثلاثاء، مواصلة بلاده مهامها ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان أن الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبل اليوم السفير الالماني.

ونوقشت في اجتماع مسألة الانتخابات العراقية، النتائج والقراءات والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في البلد، تعزيز علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في العراق بصورة عامة، وفق البيان.

وطمأن السفير الألماني بأن "سياسة وتعامل ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان ستستمر على نهجها الحالي بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة في برلين، وأن بلده سيواصل مساندة العراق وإقليم كوردستان، وستستمر مهام ألمانيا بصفتها عضواً في التحالف الدولي للقضاء على داعش".

كما أشار إلى أنهم يعملون عن قرب مع وزارة شؤون البيشمركة على إجراء الإصلاحات وتوحيد قوات البيشمركة، واصفاً دور فخامة رئيس إقليم كوردستان في هذا المجال بالمهم.

من جانبه، وإضافة إلى التهنئة بتسنمه مهام منصبه الجديد عبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن تمنياته بالموفقية للسفير الألماني، مبديا امتنان إقليم كوردستان لألمانيا.

وأكد أن المساعدات والمساندة العسكرية والإنسانية والسياسية الألمانية لإقليم كوردستان لن تنسى أبداً، واصفاً استمرار المساندة الألمانية للعراق وإقليم كوردستان بأنه مبعث ارتياح ومهم وضروري.

المستجدات في أفغانستان، أوضاع المنطقة بصورة عامة ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت محوراً آخر في الاجتماع الذي حضره سعادة القنصل العام الألماني في ٲربیل، حسب البيان.

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