ألمانيا ترغب بتوسيع نطاق التعاون مع اقليم كوردستان عبر تدشين مكتب مدني

شفق نيوز/ احتفلت جمعية الصداقة الكوردستانية الألمانية، اليوم الأحد، بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في مراسيم خاصة أقيمت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

في كلمة ألقاها خلال الحفل، سلّط هيمن عمر، رئيس الجمعية، الضوء على إنجازات الجمعية على مدى السنوات العشر الماضية في تعزيز الروابط بين الجاليتين الكوردية والألمانية، سواء في داخل ام خارج الإقليم.

وقال رئيس الجمعية "على مدى عقدٍ من الزمن، عملنا على تعزيز التبادل التعليمي والثقافي بين الاقليم وألمانيا"، مردفا بالقول "نفذنا العديد من البرامج للجالية الكوردية في ألمانيا و للمؤسسات الألمانية العاملة في إقليم كوردستان".

وتأسست الجمعية منذ عشر سنوات، وأدت دورا محوريا في دعم المبادرات المتعلقة بالصحة والصحة النفسية والتعليم والدعم القانوني والتوعية البيئية والهجرة والتنمية البشرية وغيرها، حيث كانت بمثابة جسرٍ بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في كلا المنطقتين.

وأكد عمر أن عمل الجمعية تجاوز الدبلوماسية التقليدية، مقدما الاستشارات والدعم في القضايا المجتمعية الرئيسية في كلا البلدين.

وأضاف: "اليوم، بالإضافة إلى وجود قنصلية ألمانية في إقليم كوردستان، نعمل أيضا على افتتاح مكتب تمثيل مدني ألماني لتوسيع نطاق تعاون المجتمع المدني خارج الأطر الحكومية".

وحضر حفل الذكرى السنوية محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والأكاديميين، وأعضاء الجالية الكوردية الألمانية.

تواصل جمعية الصداقة الكوردستانية الألمانية تعزيز الدبلوماسية الشعبية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وفتح قنوات جديدة للتبادل الثقافي والمهني بين أربيل وبرلين.