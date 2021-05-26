ألمانيا تتطرق لـ"تطبيع" كوردستان الأوضاع في مناطق "140" وتجدد دعمها للبيشمركة

شفق نيوز / تطرق السفير الألماني في العراق، أوله دييل، يوم الأربعاء، إلى "تطبيع" حكومة كوردستان الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، فيما جدد دعم حكومة بلاده للبيشمركة في التصدي لإرهاب داعش.

والمناطق خارج إدارة كوردستان، هي مناطق ذات غالبية كوردية ويسكنها عرب وقوميات أخرى، وتدعى مناطق "متنازع" أو "مختلف" عليها، وتحدد طبيعتها المادة 140 من الدستور العراقي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، السفير الألماني لدى العراق أوله دييل بمناسبة انتهاء مهام عمله، وحضر اللقاء القنصل العام الألماني في أربيل كليمنس زيمتنر.

وشكر بارزاني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، السفير الألماني على "مهامه ونشاطاته وجهوده في تعزيز علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان"، وتمنى له النجاح في مهامه الجديدة.

بدوره أكد السفير الألماني، مواصلة دعم بلاده لـ"إقليم كوردستان والاستمرار في تقديم المساعدات له، وخاصة قوات البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش".

ووفقا للبيان، تطرق الاجتماع إلى محاور أخرى، وأبرزها "الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان، وتطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وتفعيل مراكز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، فضلاً عن تنفيذ اتفاق سنجار".