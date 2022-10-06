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‏ألمانيا تبحث الإصلاح داخل البيشمركة وتتحرك لتوطيد علاقة الأخير مع الدفاع العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-06T20:21:39+0000
‏ألمانيا تبحث الإصلاح داخل البيشمركة وتتحرك لتوطيد علاقة الأخير مع الدفاع العراقية

شفق نيوز/ ‏أكد المستشار العسكري للقوات الألمانية في اقليم كوردستان الكولونيل توم دعم بلاده لعملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز ان "المستشار العسكري للقوات الألمانية في اقليم كوردستان الكولونيل توم زار اليوم وزارة البيشمركة واجتمع مع عدد من المسؤولين فيها".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التباحث حول سير عملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة، حيث أكده المستشار الألماني على دعم بلاده لهذه العملية".

وتابع البيان أن "الجانبين تباحثا أيضا حول العلاقة بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية والتعاون بينهما، وأكد المستشار الألماني أنه سيعمل على توطيد العلاقة بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة".

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018 مشروعا لإصلاح وزارة البيشمركة، يهدف لتوحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

ويتألف المشروع من 35 نقطة، وافق عليها برلمان إقليم كوردستان في عام 2018. ويتم العمل على المشروع من قبل مجموعتين إحداهما من وزارة البيشمركة والاخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

وشاركت قوات البيشمركة في عمليات القتال ضد تنظيم داعش بدعم من قوات التحالف الدولي.

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