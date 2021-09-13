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لماذا شبّه نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان بـ"اللوحة الجميلة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-13T08:09:59+0000
لماذا شبّه نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان بـ"اللوحة الجميلة"

شفق نيوز/ شبّه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأثنين، وجود المكونات والأطياف الدينية في الإقليم بلوحة جميلة.

حديث بارزاني جاء عقب مشاركته في مراسم خاصة أجريت في مدينة عنكاوا بأربيل، لتنصيب مار آوا الثالث بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية.

وقال بارزاني، "بقاء هذه اللوحة الجميلة ببقاء هذه الأطياف في كوردستان، وأن يعيش الجميع في سلام ووئام".

وتعيش مكونات عرقية ودينية عديدة في إقليم كوردستان، الذي بات ملجأ لها بعد تدهور الوضع الأمني في العراق بعد 2003، وعقب اجتياح تنظيم داعش لمناطق عدة في 2014.

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